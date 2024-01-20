Волочковой на день рождения подарили военную форму и берцы

Балерине Анастасии Волочковой, которая в субботу, 20 января, отмечает 48-летие, подарили военную форму и берцы. Такой подарок артистке преподнёс председатель общественного движения "Ветераны России", доброволец специальной военной операции (СВО) Ильдар Резяпов.

Волочковой подарили военную форму и берцы. Видео © LIFE

Недавно общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к представителям шоу-бизнеса с предложением поддержать российских бойцов на фронте, в госпиталях, а также детей с освобождённых территорий. Их инициатива включает в себя сбор гуманитарной помощи и организацию агитбригад, направляемых в новые регионы России. И первым откликнувшимся на призыв общественников стала именно Волочкова. Сегодня поздравить её с днём рождения лично приехал председатель движения.

"Вы первый человек, который поддержал нас, который войдёт в особый штаб гуманитарной помощи. Большое спасибо для нас, ветеранов, и в целом для военнослужащих. Это искренний патриотический шаг. Тем самым вы показываете большой пример обществу, звёздам, деятелям культуры и искусства", — сказал Резяпов, прежде чем вручить балерине военную форму в расцветке мультикам и берцы.

Волочкова тут же принялась примерять берцы, а некоторые из присутствующих на празднике журналистов пошутили, что в таком виде балерине можно даже выходить замуж.