Стервятник и добыча: Известный психолог Степанова объяснила странные отношения Джигурды и Волочковой

Психолог Вероника Степанова объяснила странные отношения актёра Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. Первого она назвала стервятником, а вторую — лёгкой добычей.

"Джигурда как стервятник, вот он видит женщину с подбитым крылом и начинает её подпаивать окончательно, пока она ему что-то не отпишет. Она — лёгкая добыча, а ему даже просто "постоловаться" приятно в её красивом доме", — заявила она на своём Youtube-канале.

Как отметила психолог, такие, как Джигурда, частенько "вылезают" за счёт женщин. Она также напомнила о его дамах: то одна чемпионка мира (умерла от алкоголизма), то другая (фигуристка Марина Анисина), которая плотно сидит "на стакане".