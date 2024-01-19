Стервятник и добыча: Известный психолог Степанова объяснила странные отношения Джигурды и Волочковой
Психолог Степанова назвала Джигурду стервятником, а Волочкову — лёгкой добычей
Психолог Вероника Степанова объяснила странные отношения актёра Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. Первого она назвала стервятником, а вторую — лёгкой добычей.
"Джигурда как стервятник, вот он видит женщину с подбитым крылом и начинает её подпаивать окончательно, пока она ему что-то не отпишет. Она — лёгкая добыча, а ему даже просто "постоловаться" приятно в её красивом доме", — заявила она на своём Youtube-канале.
Как отметила психолог, такие, как Джигурда, частенько "вылезают" за счёт женщин. Она также напомнила о его дамах: то одна чемпионка мира (умерла от алкоголизма), то другая (фигуристка Марина Анисина), которая плотно сидит "на стакане".
"Такого плана друзья очень опасны, но Волочкова этого не видит. Она как ребёнок: наивная, доверчивая, высокопарная", — добавила Степанова.
Как уже рассказывал Лайф, в Сети появилось старое видео, на котором Волочкова и Джигурда совершают какие-то непотребства. Пара исполняет эротический танец, после чего актёр снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье", однако после опровергла информацию, заявив, что это был не он. При этом на настоящего виновника она хочет написать заявление в полицию.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda