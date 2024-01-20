Украинцев предупредили о смертельно опасном чае из Германии
На Украину из Германии попал чай с ядовитым веществом хлорпирифосом
На Украину из Германии завезли смертельно опасный чай с ядовитым веществом хлорпирифосом. По крайней мере, об этом заявило Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
"По данным Американской академии педиатрии, воздействие хлорпирифоса вызывает снижение веса ребёнка при рождении, снижение IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Там предупредили, что хлорпирифос может спровоцировать отравление пестицидами и привести к судороге, а также параличу дыхания и смерти.
Ранее в Индии учёные обнаружили у бродячих собак грибок Candida auris, который устойчив к лекарствам. Он растёт в виде дрожжей и является одним из немногих видов рода Candida, вызывающих кандидоз у людей. Чаще всего им заражаются больные с ослабленным иммунитетом, помещённые в медучреждения.
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