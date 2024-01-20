Минобороны Украины заявило о первой инспекции США по контролю над вооружением для ВСУ

Американцы провели инспекцию оружия, переданного Вашингтоном Киеву, сообщает пресс-служба Минобороны Незалежной. Причём в ведомстве не скрывают, что подобная проверка была осуществлена впервые.

"Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнёрами", — говорится в телеграм-канале украинского военного ведомства.

Инспекцию провели служба внутреннего аудита Минобороны Украины и представители ВСУ совместно с отделом оборонного сотрудничества Посольства США. В ходе проверки сверялись серийные номера, а также проверялись техническое состояние и условия хранения оружия. В сообщении подчёркивается, что инспекция была проведена лишь в одной из воинских частей ВСУ.