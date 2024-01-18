Дело не в Киеве: США случайно признали свои корыстные интересы на Украине

Все внешнеполитические действия Соединённых Штатов — от поддержки Киева до бомбардировок йеменских хуситов — необходимы Вашингтону для сохранения нынешнего мироустройства. Соответствующее признание на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал член администрации Белого дома Фил Гордон.

По словам советника вице-президента Камалы Харрис по национальной безопасности, конфликты на Украине и в Газе, рост влияния Китая и шаги Ирана являют собой серьёзные вызовы для существующего порядка. В этой ситуации страны Запада должны консолидироваться вокруг США и дать коллективный отпор всем угрозам, уверен политик. Это касается и ситуации с Незалежной.

"Тут дело не только в Украине. Украина сама по себе важна для живущих там примерно 30 миллионов человек по экономическим причинам, но здесь также дело в мировом порядке. Вот почему, как вы видели, наша администрация добивается в стране и на международном уровне оказания Украине той помощи, в которой она нуждается, для поддержания этого порядка, подвергающегося сейчас, как я думаю, серьёзному давлению", — сделал неудобное признание Гордон.