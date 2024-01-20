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20 января, 19:45

В Белоруссии узнали о подготовке диверсантов в соседних странах для свержения власти

Вольфович: Спецслужбы Белоруссии знают, что в соседних странах готовят диверсантов

Спецслужбы Белоруссии знают о подготовке в соседних странах диверсантов, которых обучают с целью организовать государственный переворот в стране. Об этом в эфире телеканалу "Беларусь 1" рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, подразумевая Польшу, страны Прибалтики и Украину.

"На территории этих стран готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооружённые формирования из беглых с территории России и Беларуси, различных уголовников всех мастей, потому что нормальные люди не пойдут в эти структуры. Из них готовятся люди, готовые убивать, проводить диверсии, воевать на территории сопредельных стран для свержения неконституционным путём власти", — пояснил Вольфович.

По его словам, белорусские спецслужбы владеют информацией о том, где готовят таких людей, в каком составе и кто входит в эти списки. Власти страны вырабатывают меры нейтрализации подобных угроз, а механизмы включены в концепцию нацбезопасности и военной доктрины.

Концепция нацбезопасности страны обновлена более чем на 70%. В документе были изменены почти все главы с учётом международной обстановки и возникших угроз. В неё также включили опыт многих стран, включая России, стратегического партнёра.

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Ранее КГБ Белоруссии задержал мужчину, который был завербован Службой безопасности Украины для переправки в республику оружия и взрывчатки. Арсенал планировалось задействовать для подрыва нефтяных объектов и ликвидации высокопоставленных персон.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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