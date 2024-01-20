Модный фитнес-клуб в центре Екатеринбурга заполонили тараканы

В расположенном в центре Екатеринбурга фитнес-клубе Green Fitness заметили здоровых тараканов, бегающих в раздевалках и по коридорам. Соответствующим видео поделились посетители зала с агентством Ura.ru.

Таракан в фитнес-клубе в центре Екатеринбурга. Видео © VK / Ura.ru

По словам посетителей данного заведения, об этой ситуации сообщали администрации зала, однако девушки на ресепшене отреагировали на это спокойно. Они в ответ подчеркнули, что руководство в курсе случившегося и держит ситуацию на контроле.

"Сказали, что руководство в курсе и ситуация на контроле", — рассказала собеседница агентства.

По версии администраторов, насекомые прибегают к ним с территории фуд-корта Estory, где многочисленные попытки потравить насекомых успехом не увенчались. После этого инцидента в фитнес-клубе пообещали проводить дезинфекцию чаще.

Представители фуд-корта, в свою очередь, считают, что такое предположение порочит их репутацию.

"Обработки пространства от насекомых проходят своевременно: раз в две недели. Мы держим данный вопрос на строгом контроле", — ответили представители кулинарной площадки.