Вашингтон поддерживает Киев ради собственной выгоды, хоть и не верит в победу Украины. Единственной целью для западных государств является втягивание России в данный конфликт на более длительный срок, считает автор телеграм-канала "Голос Мордора".

По его мнению, своими действиями США ведут Украину к неминуемой гибели: поддержка Киева лишь уничтожает Незалежную и её население. При этом сам Вашингтон понимает, что страна явно не одержит победу в конфликте с Россией.

"Запад приготовил Украине медленную и мучительную гибель. Потому что она выгодна Западу во всех отношениях. Победы никто не ждёт, зато можно выжать эту страну, использовать её буквально до последнего украинца, чтобы потом просто бросить. Впрочем, западники всегда поступают именно так. Ничего личного, просто бизнес", — высказался автор в беседе с телеканалом "360".