Восстанавливаем накопления: Спустившим все деньги на праздниках россиянам дали ценный совет
Эксперт Кузнецова: Копить деньги легче, прибегая к фондированию
С окончанием новогодних праздников многие россияне наблюдают опустевшие кошельки и заначки, которые они так бережно собирали на "чёрный день". Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова, есть верный способ восстановить потраченные на праздники накопления.
По словам специалиста, в данном случае поможет фондирование, ведь это возможность грамотно распределять бюджет и контролировать расходы.
"Его смысл заключается в том, чтобы распределить свой ежемесячный доход по конвертам. Продумайте все статьи своих расходов: продукты питания, коммунальные услуги, предметы быта, обслуживание авто, дети, досуг и так далее. Список расходов для всех будет индивидуальным", — рассказала Кузнецова.
Не лишним будет предусмотреть дополнительные конверты. Например, на мечту, отпуск и прочее. Они-то и будут вас стимулировать повысить доход или больше экономить.
А чтобы легче было копить, нужно контролировать все свои траты. Например, перед походом в магазин, чтобы избежать импульсивных покупок, нужно составить список. Чтобы не тратиться на чай или кофе на улице, любимый напиток можно заваривать дома в термокружке. Кроме того, помимо экономии можно попробовать найти дополнительный заработок. По словам эксперта, возможностей для него сегодня очень много.
Ранее Лайф публиковал девять лёгких способов сэкономить. Один из них — проверять морозилку перед походом в магазин на случай, если там завалялось то, что уже вписано в перечень покупок.
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