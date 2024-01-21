Восстанавливаем накопления: Спустившим все деньги на праздниках россиянам дали ценный совет

С окончанием новогодних праздников многие россияне наблюдают опустевшие кошельки и заначки, которые они так бережно собирали на "чёрный день". Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова, есть верный способ восстановить потраченные на праздники накопления.

По словам специалиста, в данном случае поможет фондирование, ведь это возможность грамотно распределять бюджет и контролировать расходы.

"Его смысл заключается в том, чтобы распределить свой ежемесячный доход по конвертам. Продумайте все статьи своих расходов: продукты питания, коммунальные услуги, предметы быта, обслуживание авто, дети, досуг и так далее. Список расходов для всех будет индивидуальным", — рассказала Кузнецова.

Не лишним будет предусмотреть дополнительные конверты. Например, на мечту, отпуск и прочее. Они-то и будут вас стимулировать повысить доход или больше экономить.

А чтобы легче было копить, нужно контролировать все свои траты. Например, перед походом в магазин, чтобы избежать импульсивных покупок, нужно составить список. Чтобы не тратиться на чай или кофе на улице, любимый напиток можно заваривать дома в термокружке. Кроме того, помимо экономии можно попробовать найти дополнительный заработок. По словам эксперта, возможностей для него сегодня очень много.