На Урале малышка упала со снегоката на зебре и оказалась под колёсами иномарки

В Свердловской области водитель переехал на дороге четырёхлетнюю девочку, которая упала со снегоката. Как сообщает региональное управление ГИБДД в телеграм-канале, авария произошла в минувшую субботу на нерегулируемом пешеходном переходе, находящемся на улице Денисова-Уральского.

По данным ведомства, водитель Geely Tugella остановился на переходе и пропустил пешеходов. Среди них были родители, вёзшие за собой снегокат, на котором сидели двое детей. Когда все перешли на противоположную часть дороги, автомобилист китайской иномарки хотел продолжить движение, но при попытке сделать это услышал посторонний звук.

Как впоследствии выяснилось, у ставших героями этого события горе-родителей сын с дочерью сидели на одном снегокате и во время того, как они пересекали проезжую часть, девочка упала на дорогу прямо под автомобиль, чего не заметили ни водитель, ни родственники пострадавшей.

В настоящее время девочка находится в больнице с различными травмами, а сотрудники Госавтоинспекции напоминают взрослым, что в таких случаях детей необходимо снимать с санок, снегокатов и других средств передвижения и лишь после этого переходить дорогу, держа ребёнка за руку.