Глава МИД Франции Сежурне признался, что страдает дислексией
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Обложка © ТАСС / EPA / Piotr Nowak
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне испытывает трудности, вызванные дислексией. В этом он признался во время интервью газете Le Parisien.
"В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать", — сообщил Сежурне.
Он подчеркнул, что эта особенность никак не сказывается на эффективности его работы, включая обмены на международных переговорах.
К слову, дислексия — это нарушение способности к обучению, часто проявляется в трудностях с чтением. Это врождённая особенность человека.
Напомним, Сежурне, депутат Европарламента, генсек партии "Возрождение", занял свой новый пост министра иностранных дел Франции 11 января. Он известен тем, что на протяжении пяти лет являлся супругом нового премьер-министра Пятой республики Габриэля Атталя. Пара разошлась в 2023 году, но теперь политикам придётся вновь работать сообща в обновлённом кабмине.