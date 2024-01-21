Глава МИД Франции Сежурне признался, что страдает дислексией

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне испытывает трудности, вызванные дислексией. В этом он признался во время интервью газете Le Parisien.

"В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать", — сообщил Сежурне.

Он подчеркнул, что эта особенность никак не сказывается на эффективности его работы, включая обмены на международных переговорах.

К слову, дислексия — это нарушение способности к обучению, часто проявляется в трудностях с чтением. Это врождённая особенность человека.