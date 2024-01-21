Регион

Уведомления отключены

21 января, 01:28

Глава МИД Франции Сежурне признался, что страдает дислексией

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Обложка © ТАСС / EPA / Piotr Nowak

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Обложка © ТАСС / EPA / Piotr Nowak

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне испытывает трудности, вызванные дислексией. В этом он признался во время интервью газете Le Parisien.

"В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать", — сообщил Сежурне.

Он подчеркнул, что эта особенность никак не сказывается на эффективности его работы, включая обмены на международных переговорах.

К слову, дислексия — это нарушение способности к обучению, часто проявляется в трудностях с чтением. Это врождённая особенность человека.

Логопед объяснила, как распознать дислексию у ребёнка
Логопед объяснила, как распознать дислексию у ребёнка

Напомним, Сежурне, депутат Европарламента, генсек партии "Возрождение", занял свой новый пост министра иностранных дел Франции 11 января. Он известен тем, что на протяжении пяти лет являлся супругом нового премьер-министра Пятой республики Габриэля Атталя. Пара разошлась в 2023 году, но теперь политикам придётся вновь работать сообща в обновлённом кабмине.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров