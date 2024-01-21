Придётся отступать: В ВСУ признались, что долго не протянут на восточном берегу Днепра

Украинские морпехи в Крынках на восточном берегу Днепра не в состоянии сдержать наступление Российской армии. В этом изданию Financial Times признался украинский разведчик Иван.

"Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу", — рассказал Иван.

Он отметил огромные потери с украинской стороны и пятикратное преимущество у РФ. Иван пояснил, что поначалу целью было создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь территории, но день за днём этот план становится всё более бессмысленным.

Боец ВСУ также обратил внимание, что Украина не сможет удерживать позицию на восточном берегу Днепра и ей придётся отступить. Иначе в самых "сильных" подразделениях не миновать потерь. Ситуацию там он назвал плачевной.