Рейтинг популярности партии Шольца бьёт новые антирекорды

В ФРГ рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является действующий канцлер Олаф Шольц, впервые за четыре года упал до рекордных значений. Как свидетельствуют данные проведённого социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag опроса, за эту фракцию на сегодняшний день готовы проголосовать лишь 13% жителей Федеративной Республики.

Стоит отметить, что на парламентских выборах 2021 года этот показатель СДПГ находился на отметке 25,7%, что в свою очередь почти в два раза больше, чем сейчас. Аналогичные результаты показала также входящая в правящую коалицию партия "Союз 90 / Зелёные", которую готовы поддержать лишь 13% немцев.

В то же время оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов может порадовать своих сторонников хорошими показателями: за него готовы отдать свои голоса около 30% опрошенных. Серебро в этом рейтинге принадлежит политическому объединению "Альтернатива для Германии" (22%), а третье и четвёртое места этого списка занимают Свободная демократическая партия и Левая партия, за которые могут проголосовать 5% и 3% жителей Германии соответственно.