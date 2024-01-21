В США раскрыли причины начала операции против хуситов в Красном море
WP: США начали атаковать хуситов в Красном море по идеологическим причинам
Идеологические причины стали основным мотивом Соединённых Штатов начать операцию против йеменских мятежников (хуситов) в Красном море, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей офиса американского лидера.
Журналисты сообщают, что идеология в этой ситуации стала для Вашингтона главной движущей силой, в отличие от экономической или других составляющих. По данным представителей администрации, действующий хозяин Белого дома Джо Байден воспринимает США в операции против хуситов в качестве "незаменимой нации, которая может объединить другие страны". Собеседники газеты также сравнили кампанию в Красном море с предоставлением помощи киевскому режиму, которому американцы "подарили" уже миллиарды долларов.
В то же время опрошенные журналистами чиновники не думают, что боевые действия в этом регионе продлятся длительное время. По их словам, Вашингтон не ставит перед собой цели полностью уничтожить хуситов или вторгнуться в Йемен.
"Наша цель — ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, она подразумевает удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по их силам более высокого уровня", — заявил собеседник издания.
В пятницу, 19 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США вновь атаковали позиции йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". По его словам, Вашингтон четвёртый раз за последнюю неделю успел принять упреждающие меры.
Unsplash