В США раскрыли причины начала операции против хуситов в Красном море

Идеологические причины стали основным мотивом Соединённых Штатов начать операцию против йеменских мятежников (хуситов) в Красном море, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей офиса американского лидера.

Журналисты сообщают, что идеология в этой ситуации стала для Вашингтона главной движущей силой, в отличие от экономической или других составляющих. По данным представителей администрации, действующий хозяин Белого дома Джо Байден воспринимает США в операции против хуситов в качестве "незаменимой нации, которая может объединить другие страны". Собеседники газеты также сравнили кампанию в Красном море с предоставлением помощи киевскому режиму, которому американцы "подарили" уже миллиарды долларов.

В то же время опрошенные журналистами чиновники не думают, что боевые действия в этом регионе продлятся длительное время. По их словам, Вашингтон не ставит перед собой цели полностью уничтожить хуситов или вторгнуться в Йемен.

"Наша цель — ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, она подразумевает удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по их силам более высокого уровня", — заявил собеседник издания.