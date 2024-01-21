Пожар на терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленобласти локализовали

Пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали, продолжает гореть одна цистерна объёмом 100 кубометров. Об этом РИА "Новости" сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района. Глава района Юрий Запалатский отметил, что, по предварительным причинам, происшествие произошло из-за двух взрывов.

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Видео © T.me / Александр ДроZденко

"На момент взрывов на предприятии находилось 148 человек. Жертв и пострадавших нет. Ситуация полностью под контролем", — добавил глава района.

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил информацию о локализации возгорания, отметив, что уровень пожара понижен до второго. Также есть информация о том, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция.