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21 января, 08:12

Пожар на терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленобласти локализовали

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали пожар. Видео © T.me / Александр ДроZденко

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали пожар. Видео © T.me / Александр ДроZденко

Пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали, продолжает гореть одна цистерна объёмом 100 кубометров. Об этом РИА "Новости" сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района. Глава района Юрий Запалатский отметил, что, по предварительным причинам, происшествие произошло из-за двух взрывов.

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Видео © T.me / Александр ДроZденко

"На момент взрывов на предприятии находилось 148 человек. Жертв и пострадавших нет. Ситуация полностью под контролем", добавил глава района.

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил информацию о локализации возгорания, отметив, что уровень пожара понижен до второго. Также есть информация о том, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция.

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Ранее Лайф сообщал, что в терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал.

Александра Мышляева
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