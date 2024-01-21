Власти Ленобласти сообщили о пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал.

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Видео © t.me / Александр ДроZденко

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", — написал он в телеграм-канале.