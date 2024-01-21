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21 января, 00:55

Власти Ленобласти сообщили о пожаре на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга

Дрозденко: Пожар произошёл на терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленобласти

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал.

На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Видео © t.me / Александр ДроZденко

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", — написал он в телеграм-канале.

Дрозденко также сообщил, что после инцидента в Кингисеппском районе области был введён режим повышенной готовности, глава администрации района Юрий Запалатский в эти минуты проводит заседание оперативного штаба.

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Ранее крупный пожар разгорелся на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом. Ущерб в результате происшествия оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причём оказалось, что выгоревшее помещение застраховано не было.

Обложка ©

t.me / Александр ДроZденко

Оксана Попова
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