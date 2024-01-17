Момент взрыва на шахтинском заводе в Ростовской области попал на камеры
Момент взрыва на шахтинском заводе в Ростовской области попал на камеры. Обложка © t.me / SHOT
Появилось видео с камер наблюдения, где виден взрыв на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области, после чего загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Кадры публикует SHOT.
Момент взрыва на заводе в Ростовской области. Видео © t.me / SHOT
Судя по всему, взрыв был мощный, так как в один момент часть здания буквально разлетается, а в воздух поднимаются обломки. Сейчас, по данным SHOT, пострадавшими числятся уже девять человек.
Ранее Лайф писал, что в Ростовской области загорелось заводское здание ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Перед этим местные жители услышали звук взрыва. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Изначально сообщалось, что на пожаре пострадали два человека. Ростовский губернатор Василий Голубев не подтвердил версию об ударе беспилотника по предприятию.