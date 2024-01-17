Момент взрыва на шахтинском заводе в Ростовской области попал на камеры

Появилось видео с камер наблюдения, где виден взрыв на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области, после чего загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Кадры публикует SHOT.

Судя по всему, взрыв был мощный, так как в один момент часть здания буквально разлетается, а в воздух поднимаются обломки. Сейчас, по данным SHOT, пострадавшими числятся уже девять человек.