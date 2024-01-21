Тысячи картин сгорели при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где находится Национальная картинная галерея, произошёл пожар. Более четырёх тысяч картин сгорело в результате бедствия, сообщает Минкульт Абхазии.

Спасатели тушат пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме. Видео © Telegram / Министерство культуры Абхазии

По данным МЧС Абхазии, пожар начался около четырёх утра. В его тушении участвовало более десяти пожарных расчётов, уже к семи утра возгорание удалось локализовать. Спасатели сумели не допустить распространения огня на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры.

Директор учреждения Сурам Сакания рассказал, что в результате возгорания были уничтожены в том числе работы Александра Чачб-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и других, которые хранились 70 лет.