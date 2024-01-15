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15 января, 18:33

В мебельном цехе в Баку произошли взрыв и пожар, погибло семь человек

В мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку днём в понедельник, 15 января, произошли взрыв и пожар. Как сообщает МЧС Азербайджана, в результате случившегося погибло семь человек.

Сотрудники МЧС Азербайджана проводят поисково-спасательную операцию на месте взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку. Видео © X (Twitter) / МЧС Азербайджана

По предварительным данным, пострадало 24 человека. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Возгорание на данный момент ликвидировано, возбуждено уголовное дело.

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X (Twitter) / МЧС Азербайджана

Никита Осипов
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