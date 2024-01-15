В мебельном цехе в Баку произошли взрыв и пожар, погибло семь человек
В мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку днём в понедельник, 15 января, произошли взрыв и пожар. Как сообщает МЧС Азербайджана, в результате случившегося погибло семь человек.
Сотрудники МЧС Азербайджана проводят поисково-спасательную операцию на месте взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку. Видео © X (Twitter) / МЧС Азербайджана
По предварительным данным, пострадало 24 человека. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Возгорание на данный момент ликвидировано, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал о частичном затоплении шахты "Заполярная" в Воркуте. Инцидент произошёл из-за прорыва грунтовых вод. На аварийном участке работали трое горняков, один из них погиб.
X (Twitter) / МЧС Азербайджана