Российские силы ПВО за сутки уничтожили 43 украинских БПЛА и перехватили ракету "Точка-У"

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 43 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что удалось перехватить ракету "Точка-У" и два снаряда РСЗО HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что ВС РФ уничтожили 43 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Великий Выселок, Лиман Первый Харьковской области, Верхнекаменка, Белогоровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар Донецкой Народной Республики, Песчановка, Подлесное, Подстепное Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области.