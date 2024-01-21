Российские силы ПВО за сутки уничтожили 43 украинских БПЛА и перехватили ракету "Точка-У"
МО: Российские средства ПВО за сутки уничтожили 43 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 43 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что удалось перехватить ракету "Точка-У" и два снаряда РСЗО HIMARS.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в ведомстве.
В Минобороны также отметили, что ВС РФ уничтожили 43 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Великий Выселок, Лиман Первый Харьковской области, Верхнекаменка, Белогоровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар Донецкой Народной Республики, Песчановка, Подлесное, Подстепное Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области.
А ранее Лайф писал, что российские военные на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники ВСУ из Европы и США. В частности, речь идёт о двух американских артиллерийских системах М777.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин