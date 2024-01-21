Марафон в Гонконге обернулся трагедией: Один бегун погиб и 842 пострадали

На марафоне (Standard Chartered Hong Kong Marathon) в китайском Гонконге скончался бегун, которому было 30 лет. По данным RTHK, трагедия произошла воскресным утром 21 января. Мужчина потерял сознание на станции метро "Тинь Хау". Его госпитализировали, однако медики не смогли спасти пациента.

Кроме того, другой участник забега на 10 километров потерял сознание рядом с финишем. У мужчины остановилось сердце, однако, несмотря на это, он выжил. Также сообщается, что 842 марафонца получили травмы.