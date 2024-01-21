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21 января, 11:16

Марафон в Гонконге обернулся трагедией: Один бегун погиб и 842 пострадали

RTHK: На марафоне в Гонконге умер 30-летний мужчина, 842 человека пострадали

На марафоне (Standard Chartered Hong Kong Marathon) в китайском Гонконге скончался бегун, которому было 30 лет. По данным RTHK, трагедия произошла воскресным утром 21 января. Мужчина потерял сознание на станции метро "Тинь Хау". Его госпитализировали, однако медики не смогли спасти пациента.

Кроме того, другой участник забега на 10 километров потерял сознание рядом с финишем. У мужчины остановилось сердце, однако, несмотря на это, он выжил. Также сообщается, что 842 марафонца получили травмы.

Бегун финишировал на Бруклинском полумарафоне и сразу умер
Бегун финишировал на Бруклинском полумарафоне и сразу умер

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге во время марафона "Европа – Азия" скончался 37-летний мужчина. Он участвовал в забеге при тридцатиградусной жаре, почти добежал до финиша, но в какой-то момент ему стало плохо.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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