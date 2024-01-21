Число погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке достигло 25

Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до 25. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"По меньшей мере ещё 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава ДНР в телеграм-канале.

В числе пострадавших есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей, пояснил Пушилин. Глава ДНР выражает соболезнования родным и близким погибших.