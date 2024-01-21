Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что смена тактики ВСУ на фронте не спасёт нынешние киевские власти от поражения. Парламентарий указал, что "кровавый режим Владимира Зеленского обречён".

"Никакие новые тактики его не спасут. Зеленский обрёк украинский народ на уничтожение, и за это ему никогда не будет прощения", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости".

Депутат отметил, что украинский народ должен объединиться и свергнуть "киевскую власть, подкупленную циничным Западом". Они должны сделать это ради своего будущего, заключил парламентарий.