Учёные назвали простой способ улучшить память и замедлить старение мозга
AJCN: Ежедневный приём поливитаминов замедлит старение мозга на два года
Поливитаминные добавки способствуют улучшению памяти и замедлению когнитивного старения у пожилых людей. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Специалисты изучили данные 573 участников исследования эффективности поливитаминов и пищевых добавок из экстракта какао (COSMOS). В результате тщательной оценки когнитивных функций было зафиксировано умеренное влияние поливитаминов на умственные способности добровольцев.
Так, исследователи установили, что поливитамины положительно влияют на эпизодическую память, хотя они не оказывают такого же воздействия на исполнительные функции мозга, например внимание и способность планировать. В целом же, по словам учёных, ежедневный приём поливитаминов с содержанием свыше 20 важнейших микроэлементов может замедлить старение мозга почти на два года.
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