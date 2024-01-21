Учёные назвали простой способ улучшить память и замедлить старение мозга

Так, исследователи установили, что поливитамины положительно влияют на эпизодическую память, хотя они не оказывают такого же воздействия на исполнительные функции мозга, например внимание и способность планировать. В целом же, по словам учёных, ежедневный приём поливитаминов с содержанием свыше 20 важнейших микроэлементов может замедлить старение мозга почти на два года.