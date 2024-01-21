В Венгрии указали на фрустрацию Европы из-за глобальной перестройки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа находится во фрустрации из-за того, что Азия развивается очень быстро.

"В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир — Азия — неумолимо растёт, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определённую фрустрацию", — подчеркнул Орбан, выступая на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме.

По словам политика, в Европе существует две модели взаимодействия с Востоком: одни считают, что с Азией необходимо сотрудничать, а другие выступают за разъединение. Орбан указал, что разъединение Европы с Востоком сделает её страны менее конкурентоспособными. Премьер-министр надеется, что Венгрия в дебатах внутри Европы окажет положительное влияние на продвижение европейской экономической политики в направлении взаимосвязей.