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21 января, 14:40

В Венгрии указали на фрустрацию Европы из-за глобальной перестройки

Орбан: Европа не успевает за развитием Азии, поэтому находится во фрустрации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа находится во фрустрации из-за того, что Азия развивается очень быстро.

"В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир Азия неумолимо растёт, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определённую фрустрацию", подчеркнул Орбан, выступая на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме.

По словам политика, в Европе существует две модели взаимодействия с Востоком: одни считают, что с Азией необходимо сотрудничать, а другие выступают за разъединение. Орбан указал, что разъединение Европы с Востоком сделает её страны менее конкурентоспособными. Премьер-министр надеется, что Венгрия в дебатах внутри Европы окажет положительное влияние на продвижение европейской экономической политики в направлении взаимосвязей.

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А ранее Лайф писал, что центр силы мировой экономики смещается на Восток. Старые экономики Европы падают в рейтинге, в то время как государства Юго-Восточной Азии сильно прогрессируют. На первое место списка вышел Китай, сместив США.

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Дарья Нарыкова
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