Торогал за попу и намекал на интим: Ozon угодил в скандал из-за пристающего к девушкам развратного курьера

В соцсетях появились сообщения о неоднозначном поведении работника Ozon, который приставал к молодым сотрудницам пункта выдачи заказов в Ярославле. В пресс-службе компании прокомментировали громкий скандал с курьером.

"Для Ozon такое поведение совершенно неприемлемо. Мы оперативно отреагировали на жалобы и уже расторгли сотрудничество с курьером, он работал с нами как самозанятый. Также будем оказывать необходимую помощь правоохранительным органам", — пояснила представительница пресс-службы организации Любовь Избицких в беседе с порталом "76.ru".

Жительницы Ярославля, в том числе и несовершеннолетние, пожаловались в соцсетях, что водитель-курьер маркетплейса регулярно приставал к ним, настойчиво требовал номер телефона и предлагал непристойности. В случае отказа сотрудницы пункта выдачи заказов получали шквал оскорблений и даже угроз.

У мужчины, вероятно, была уже отработанная схема приставаний, судя по рассказам сотрудниц. Курьер не заносил посылки на склад, хотя это была его прямая обязанность, а просто оставлял их на входе. Девушки поднимали и тащили тяжёлые коробки, а в это время мужчина распускал руки и предлагал интим. В связи с появлением в соцсетях такой информации глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого дела. В региональном ведомстве начали проверку.

"Приезжал ко мне в Ozon, привозил посылки. Сначала каждый день просил номер телефона, затем якобы случайно тронул за попу, когда я заносила тарные места на склад, которые он же по своей прихоти оставил у входа. Потом он начал намекать на интим. Я сказала, что у меня есть молодой человек, а он ответил: "Ничего страшного, он не узнает", — рассказала одна из сотрудниц маркетплейса.