На Землю надвигается новая магнитная буря

Как прогнозируют специалисты, произошедшая на Солнце вспышка достигнет уровня G1 к 6:00 по московскому времени. До и после неё в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон будет в пределах нормы. Уровень G1 означает слабую бурю, максимальный уровень, напомним, обозначается G5. Тем не менее надвигающаяся магнитная буря может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В частности, возможно появление головной боли, учащённого сердцебиения и перепадов давления.