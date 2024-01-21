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21 января, 16:30
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На Землю надвигается новая магнитная буря

Во вторник, 23 января, Землю накроет новая магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как прогнозируют специалисты, произошедшая на Солнце вспышка достигнет уровня G1 к 6:00 по московскому времени. До и после неё в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон будет в пределах нормы. Уровень G1 означает слабую бурю, максимальный уровень, напомним, обозначается G5. Тем не менее надвигающаяся магнитная буря может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В частности, возможно появление головной боли, учащённого сердцебиения и перепадов давления.

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Кстати, предсказать магнитную бурю можно и самостоятельно, рассказывал Лайф ранее. Для этого достаточно следить за движением Солнца.

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Freepik / pikisuperstar

Наталья Исакова
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