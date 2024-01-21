"Дорога — не место для игр": Устроивший паровозик из тюбингов в Мытищах обратился к водителям

Полицейские нашли водителя, который прокатил людей на привязанных к внедорожнику тюбингах в подмосковных Мытищах. Им оказался 26-летний мужчина — его привлекли к административной ответственности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"С тем, что нарушал закон дорожно-транспортного движения, полностью согласен и готов понести полную ответственность за данное совершённое действие. Впредь обещаю такого не повторять и также не рекомендую это повторять кому-то ещё. Дорога — не место для данных мероприятий и игр", — отметил водитель.