"Дорога — не место для игр": Устроивший паровозик из тюбингов в Мытищах обратился к водителям
Волк: Найден водитель, катавший за машиной 20 человек на тюбингах в Мытищах
Полицейские нашли водителя, который прокатил людей на привязанных к внедорожнику тюбингах в подмосковных Мытищах. Им оказался 26-летний мужчина — его привлекли к административной ответственности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Устроивший покатушки на тюбингах в Мытищах обратился к водителям. Видео © Telegram / Ирина Волк
"С тем, что нарушал закон дорожно-транспортного движения, полностью согласен и готов понести полную ответственность за данное совершённое действие. Впредь обещаю такого не повторять и также не рекомендую это повторять кому-то ещё. Дорога — не место для данных мероприятий и игр", — отметил водитель.
Напомним, в подмосковных Мытищах порядка 20 человек ехали по проезжей части на "паровозике" из примерно десяти тюбингов, привязанных к внедорожнику. Лайф публиковал видео таких адреналиновых покатушек.
Telegram / Ирина Волк