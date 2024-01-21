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21 января, 16:28

"Дорога — не место для игр": Устроивший паровозик из тюбингов в Мытищах обратился к водителям

Волк: Найден водитель, катавший за машиной 20 человек на тюбингах в Мытищах

Полицейские нашли водителя, который прокатил людей на привязанных к внедорожнику тюбингах в подмосковных Мытищах. Им оказался 26-летний мужчина — его привлекли к административной ответственности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Устроивший покатушки на тюбингах в Мытищах обратился к водителям. Видео © Telegram / Ирина Волк

"С тем, что нарушал закон дорожно-транспортного движения, полностью согласен и готов понести полную ответственность за данное совершённое действие. Впредь обещаю такого не повторять и также не рекомендую это повторять кому-то ещё. Дорога — не место для данных мероприятий и игр", — отметил водитель.

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Напомним, в подмосковных Мытищах порядка 20 человек ехали по проезжей части на "паровозике" из примерно десяти тюбингов, привязанных к внедорожнику. Лайф публиковал видео таких адреналиновых покатушек.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Никита Осипов
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