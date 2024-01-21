Арктический мороз до минус 36 градусов убил почти 90 человек в США

По меньшей мере 89 человек погибло в США за последнюю неделю из-за арктического циклона, который принёс в ряд штатов морозы до минус 36 градусов. Об этом сообщает телекомпания NBC News.

В штате Теннесси умерло 25 человек, в Орегоне — по меньшей мере 16. Кроме того, смертельные случаи, связанные с непогодой, были зафиксированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.