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21 января, 16:19

Арктический мороз до минус 36 градусов убил почти 90 человек в США

NBC News: Число погибших из-за непогоды в США достигло 89 за неделю

По меньшей мере 89 человек погибло в США за последнюю неделю из-за арктического циклона, который принёс в ряд штатов морозы до минус 36 градусов. Об этом сообщает телекомпания NBC News.

В штате Теннесси умерло 25 человек, в Орегоне — по меньшей мере 16. Кроме того, смертельные случаи, связанные с непогодой, были зафиксированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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Напомним, что холода, сильные ветра, снегопады и гололёд охватили территории в Соединённых Штатах, где живут десятки миллионов человек. По состоянию на 19 января жертвами непогоды стал 51 человек, а "рекордсменом" стал штат Теннесси, где число погибших достигло 17 человек. Кроме того, там закрыли все государственные учреждения.

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Дарья Нарыкова
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