Более полсотни американцев погибли всего за неделю из-за сильных морозов

Более 50 жителей США погибли всего за неделю из-за сильных холодов, пишет NBC News со ссылкой на официальных лиц. На данный момент известно о 51 жертве непогоды, а "рекордсменом" стал штат Теннесси, где число погибших достигло 17 человек. Там закрыли все государственные учреждения.

Тем временем предупреждения о заморозках объявили по всему югу США — от Техаса до Флориды. В некоторых районах Луизианы, Миссисипи и Алабамы температура воздуха может опуститься до шести градусов ниже нуля, что нехарактерно для этих штатов. Всего холода охватили территорию, на которой проживает 95 миллионов человек.