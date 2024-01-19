Более полсотни американцев погибли всего за неделю из-за сильных морозов
NBC News: В США за неделю 51 человек умер из-за сильных морозов
Более 50 жителей США погибли всего за неделю из-за сильных холодов, пишет NBC News со ссылкой на официальных лиц. На данный момент известно о 51 жертве непогоды, а "рекордсменом" стал штат Теннесси, где число погибших достигло 17 человек. Там закрыли все государственные учреждения.
Тем временем предупреждения о заморозках объявили по всему югу США — от Техаса до Флориды. В некоторых районах Луизианы, Миссисипи и Алабамы температура воздуха может опуститься до шести градусов ниже нуля, что нехарактерно для этих штатов. Всего холода охватили территорию, на которой проживает 95 миллионов человек.
В северной части США тоже морозно. Так, несколько жителей штата Нью-Йорк уже несколько дней буквально "погребены" под снегом. По словам одного из них, на этой неделе он каждый день по пять часов проводил с лопатой в руках, очищая подъездную дорогу к дому, которую то и дело засыпало новыми осадками.
Тем не менее 2024 год может стать самым жарким в истории. По крайней мере, так считают зарубежные учёные. А вот в России с ними не все согласны.
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