Генштаб Белоруссии раскрыл пункт из новой военной доктрины о помощи союзникам в случае нападения

Минск, согласно обновлённой военной доктрине, расценит нападение на союзников как агрессию против себя. Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического управления Генерального штаба ВС Белоруссии Артём Буторин.

"Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. В военной доктрине мы аккумулируем наше отношение к тому, как мы рассматриваем наше союзничество с нашими стратегическими партнёрами", — отметил Буторин в эфире СТВ.

Он добавил, что в декларации появится глава, где будут собраны положения, которые закреплены в международных договорах, которые Минск ратифицировал с союзниками. Там же планируется указать основы отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, в частности, ООН и ОДКБ.