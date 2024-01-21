Генштаб Белоруссии раскрыл пункт из новой военной доктрины о помощи союзникам в случае нападения
Генштаб Белоруссии приравнял агрессию против союзников к нападению на Минск
Минск, согласно обновлённой военной доктрине, расценит нападение на союзников как агрессию против себя. Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического управления Генерального штаба ВС Белоруссии Артём Буторин.
"Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. В военной доктрине мы аккумулируем наше отношение к тому, как мы рассматриваем наше союзничество с нашими стратегическими партнёрами", — отметил Буторин в эфире СТВ.
Он добавил, что в декларации появится глава, где будут собраны положения, которые закреплены в международных договорах, которые Минск ратифицировал с союзниками. Там же планируется указать основы отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, в частности, ООН и ОДКБ.
Как сообщал Лайф, Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности в марте 2023 года. Госсекретарь органа Александр Вольфович отмечал, что нововведения касаются корректировки понятия источника угрозы нацбезопасности. Также в перечень стратегических национальных интересов впервые были включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности.
ТАСС / Евгений Курсков