В школах и колледжах Севастополя объявили 22 января выходным днём
Развожаев объявил 22 января выходным днём для школьников и студентов Севастополя
На фоне проблем с водоснабжением в Севастополе понедельник, 22 января, объявлен выходным днём для школьников, учеников колледжей и учащихся в учреждениях допобразования. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, в школах будут организованы дежурные группы. Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, в городе продолжает идти грязная вода, из-за чего гидроузлы пока не удаётся наполнить. Для очистки воды необходимо больше времени, из-за чего приходится приостанавливать её подачу. В настоящее время оперативные службы работают над скорейшим восстановлением неполадок, подчеркнул Развожаев.
Напомним, 19 января в Севастополе прошли сильнейшие ливни. В зону подтопления попали четыре муниципальных образования — Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых живёт более 170 человек. В городе остановили гидроузлы из-за селевых вод, которые хлынули в водозаборы. На фоне этого власти ввели временный график подачи воды и организовали её подвоз местным жителям. Ранее Лайф писал, что в Севастополе организуют проверку из-за проблем с водой в онкодиспансере. Дело в том, что главный врач попросту предложил пациентам покинуть медучреждение.
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