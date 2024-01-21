В школах и колледжах Севастополя объявили 22 января выходным днём

На фоне проблем с водоснабжением в Севастополе понедельник, 22 января, объявлен выходным днём для школьников, учеников колледжей и учащихся в учреждениях допобразования. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, в школах будут организованы дежурные группы. Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в городе продолжает идти грязная вода, из-за чего гидроузлы пока не удаётся наполнить. Для очистки воды необходимо больше времени, из-за чего приходится приостанавливать её подачу. В настоящее время оперативные службы работают над скорейшим восстановлением неполадок, подчеркнул Развожаев.