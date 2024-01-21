Финский президент захотел оставить россиян без двойного гражданства
Президент Финляндии Ниинистё выступил против двойного гражданства для россиян
Лидер Финляндии Саули Ниинистё выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех государств, где не признаётся двойное гражданство. Соответствующее заявление он сделал в эфире Radio Suomi.
"В 2013 году по этому вопросу (двойного гражданства) было много дебатов, да. Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признаёт двойного гражданства", — подчеркнул финский президент.
Напомним, Россия не признаёт наличие у граждан иного гражданства и рассматривает его исключительно и только как своего подданного.
Ранее Лайф сообщал, что Финляндия продлила закрытие границы с Россией. Так, все девять КПП не будут работать как минимум до 11 февраля текущего года.
Unsplash