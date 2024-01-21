Финский президент захотел оставить россиян без двойного гражданства

Лидер Финляндии Саули Ниинистё выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех государств, где не признаётся двойное гражданство. Соответствующее заявление он сделал в эфире Radio Suomi.

"В 2013 году по этому вопросу (двойного гражданства) было много дебатов, да. Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признаёт двойного гражданства", — подчеркнул финский президент.

Напомним, Россия не признаёт наличие у граждан иного гражданства и рассматривает его исключительно и только как своего подданного.