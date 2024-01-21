"Они затихли": Штурмовики ВС РФ обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артёмовском
РИА "Новости": Бойцы ВС РФ заставили бежать спецназ "Лють" ВСУ под Артёмовском
Военнослужащие российских подразделений под Артёмовском заставили отступить бригаду Национальной полиции Украины "Лють". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на бойца добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" группировки войск "Юг".
По словам собеседника агентства, против россиян на этом участке фронта стоит объединённая группировка Вооружённых сил Украины. В неё также входит отряд специального назначения "Лють".
"Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут", — заявил российский военный.
Помимо этого, он рассказал, что один из таких случаев недавно произошёл под Артёмовском. Тогда украинские подразделения предприняли попытку контратаки в отношении продвигавшегося штурмового отряда "Север-V", однако российские бойцы успешно справились с этим.
"Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними", — заявил собеседник агентства.
Как рассказал военный ВС РФ, в спецназе украинских правоохранителей есть те, кто пытается противостоять продвижению российских войск. В то же время, по его словам, в большинстве случаев они избегают прямого боестолкновения.
Ранее Лайф писал, что в Сети завирусился ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни "Россия" Игоря Талькова. Видео, как оказалось, в конце декабря записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин.
T.me / Минобороны РФ