Военнослужащие российских подразделений под Артёмовском заставили отступить бригаду Национальной полиции Украины "Лють". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на бойца добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" группировки войск "Юг".

По словам собеседника агентства, против россиян на этом участке фронта стоит объединённая группировка Вооружённых сил Украины. В неё также входит отряд специального назначения "Лють".

"Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут", — заявил российский военный.

Помимо этого, он рассказал, что один из таких случаев недавно произошёл под Артёмовском. Тогда украинские подразделения предприняли попытку контратаки в отношении продвигавшегося штурмового отряда "Север-V", однако российские бойцы успешно справились с этим.

"Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними", — заявил собеседник агентства.

Как рассказал военный ВС РФ, в спецназе украинских правоохранителей есть те, кто пытается противостоять продвижению российских войск. В то же время, по его словам, в большинстве случаев они избегают прямого боестолкновения.