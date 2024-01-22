Учёные назвали вирус, вызывающий рак крови

Множественная миелома может вызываться вирусами гепатита. Об этом пишет журнал Haematologica.

Уточняется, что при множественной миеломе в большом количестве появляются аномальные клетки, которые вырабатывают антитела для защиты от той или иной инфекции. По данным издания, в Испании один из пациентов излечился от множественной миеломы, после того как избавился от гепатита C с помощью противовирусного препарата. Тогда в костном мозге перестали в избытке размножаться клетки, борющиеся с гепатитом C.

Учёные также проверили 54 пациентов с гепатитами B и C, имевших моноклональную гаммапатию, которая часто предшествует множественной миеломе. Оказалось, в организме пациентов было слишком много нацеленных на вирус гепатита антител. После чего учёные перешли к 1300 пациентам со множественной миеломой, заражённым гепатитом B, и 1200 больным, заражённым гепатитом C.

В итоге вероятность выживания повысилась в обоих случаях у тех, кто получал противовирусное лечение. По мнению учёных, пациентам с гепатитами нужно как можно скорее начинать противовирусную терапию. Чтобы избежать развития злокачественной опухоли, нужно исключать инфекции у людей с моноклональной гаммапатией.