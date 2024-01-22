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21 января, 21:45

"Реал" победил "Альмерию" в чемпионате Испании

"Реал" победил "Альмерию" со счётом 3:2 в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" одержал победу над аутсайдером чемпионата Испании — командой "Альмерия" — в 21-м туре благодаря девятой компенсированной минуте. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В команде "Альмерия" голы забили Ларжи Рамазани (на первой минуте), а также Эдгар Гонсалес (на 43-й). В "Реале" отличились Джуд Беллингем (57-я минута с пенальти), Винисиус Жуниор (на 67-й), Даниэль Карвахаль (на 99-й). Арбитр несколько раз обращался к VAR и трижды принимал решения в пользу хозяев: он назначил пенальти, отменил гол "Альмерии" на 62-й минуте, засчитал мяч Винисиуса Жуниора. Также из-за офсайда не был засчитан гол Беллингема на 77-й минуте.

Главный тренер "Альмерии" Гаиска Гаритано на 97-й минуте получил красную карточку. По жёлтой карточке в компенсированное время заработали Беллингем, Карвахаль и Эдуарду Камавинга у "Реала" и Луис Суарес Чаррис — у "Альмерии".

Беллингем в первый раз реализовал пенальти за "Реал" в турнире после трёх неудачных попыток.

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Ранее "Атлетико" победил "Реал" в мадридском дерби, состоявшемся в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" и завершилась в дополнительное время со счётом 4:2.

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ТАСС / Zuma / Pablo Garcia

Анатолий Симоненко
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