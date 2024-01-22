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22 января, 02:38

"Хочешь, подарю?": В Уссурийске мужчина швырнул товар в голову сотрудницы Wildberries

Amur Mash: В Уссурийске мужчина швырнул товар в голову сотрудницы Wildberries

В Уссурийске Приморского края мужчина кинул товар в голову сотрудницы пункта выдачи заказов Wildberries после того, как она списала деньги с карты без его разрешения. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, полиция проводит проверку по данному факту.

В Уссурийске мужчина швырнул товар в голову сотрудницы Wildberries. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, клиент заказал два комплекта постельного белья и установил вариант оплаты "при получении". На пункте выдачи в момент, когда он проверял покупку, продавщица списала у него деньги, так как ей послышалось, что он разрешил это сделать. Впоследствии выяснилось, что возврат средств оформить нельзя. Разозлившийся из-за этого мужчина кинул один из комплектов в продавщицу со словами: "Хочешь, подарю?"

Канал сообщает, что потерпевшая долго мучилась из-за головных болей, из-за чего даже пришлось взять больничный. Сейчас ей уже лучше.

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Более серьёзное происшествие, связанное с этим интернет-магазином одежды, случилось недавно в Нижневартовске. Там женщина пришла в пункт выдачи Wildberries и избила сотрудницу, которая отказалась выдавать товар за несколько минут до закрытия.

Обложка ©

t.me / Amur Mash

Алексей Соловьёв
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