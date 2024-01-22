"Хочешь, подарю?": В Уссурийске мужчина швырнул товар в голову сотрудницы Wildberries

В Уссурийске Приморского края мужчина кинул товар в голову сотрудницы пункта выдачи заказов Wildberries после того, как она списала деньги с карты без его разрешения. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, полиция проводит проверку по данному факту.

В Уссурийске мужчина швырнул товар в голову сотрудницы Wildberries. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, клиент заказал два комплекта постельного белья и установил вариант оплаты "при получении". На пункте выдачи в момент, когда он проверял покупку, продавщица списала у него деньги, так как ей послышалось, что он разрешил это сделать. Впоследствии выяснилось, что возврат средств оформить нельзя. Разозлившийся из-за этого мужчина кинул один из комплектов в продавщицу со словами: "Хочешь, подарю?"

Канал сообщает, что потерпевшая долго мучилась из-за головных болей, из-за чего даже пришлось взять больничный. Сейчас ей уже лучше.