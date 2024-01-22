Украинцы не должны стесняться "агрессии" против России, даже в том случае, если это может привести к геноциду российского населения. Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу "Вышка" заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Агрессию может загасить только ещё большая агрессия", — заявил он.

Американский военнослужащий советского происхождения даже привёл несколько примеров, которые якобы должны подтвердить его утверждение. В качестве одного из них он вспомнил про "уничтожение половины населения" гитлеровской Германии, а в качестве другого — сброс атомных бомб на японские Хиросиму и Нагасаки.