ЕС намерен надавить на Израиль при отказе от мирного плана по Газе

В Брюсселе предложили странам Евросоюза просчитать последствия для Израиля, если он откажется участвовать в плане по урегулированию конфликта с Палестиной. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на документ, который был распространён накануне встречи глав МИД стран ЕС.

Документ предполагает разработку членами Евросоюза "последствий", которые могут наступить при участии или неучастии Израиля в предложенном мирном плане. В частности, он предполагает создание государства для Палестины, а также взаимное суверенное признание.

По данным издания, один из чиновников обеспокоен позицией Израиля, который отказывается от плана создания двух государств.