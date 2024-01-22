Сносит крыши и заборы: Чудовищный ветер устроил беспредел во Владивостоке

Сильнейший ветер срывает крыши со зданий и сносит массивные заборы во Владивостоке. Местные жители в социальных сетях делятся кадрами с места событий.

Ураганный ветер во Владивостоке срывает крыши с домов и сбивает людей с ног. Видео © t.me / svodka25 / "Восток-медиа"

На одном из видео ураганный ветер с лёгкостью снёс массивную крышу с производственного здания на улице Борисенко, которая рухнула на припаркованные автомобили и едва не задавила людей. Недалеко от места этого инцидента крыша свалилась на внедорожник, который по счастливой случайности был пуст.

В комментариях люди пишут, что ветер разгулялся с такой силой, что вырывает с креплением огромные заборы и сносит людей с ног. По сообщениям синоптиков, сейчас порывистый ветер доходит до 20 метров в секунду. Есть ли пострадавшие, не уточняется.