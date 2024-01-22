Проезд по мосту на остров Русский закрыли для грузовиков и автобусов из-за ветра

Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов из-за сильнейшего ветра. Об этом сообщили ИА Primamedia в межрегиональной дирекции по дорожному строительству "Дальний Восток".

"Причина ограничений — скорость бокового ветра 17 метров в секунду. Также с 10:00 из-за ухудшения погодных условий на мосту действует ограничение скорости до 40 километров в час", — сказано в сообщении.

Кроме этого, из-за непогоды в Приморье отменили несколько авиарейсов. По данным регионального правительства, техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. Несмотря на разгул стихии, транспортное сообщение между населёнными пунктами региона не нарушено.