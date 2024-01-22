В Самаре загорелся крупный рынок на площади около 1000 квадратных метров

В Самаре загорелся крупный рынок. Пламя распространилось на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в Промышленном районе Самары поступила около 09:30 утра (08:30 по московскому времени). Сейчас на месте работают пожарные. В борьбе с огнём задействованы до 80 человек и 23 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.