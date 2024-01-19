Рынок "Европа – Азия" загорелся в центре Челябинска
Пожар на рынке "Европа — Азия" в Челябинске. Обложка © "Интерсвязь"
Пожар произошёл на рынке "Европа – Азия", расположенном в центре Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Пожар на рынке "Европа – Азия" в Челябинске. Видео © t.me / 74.RU| Новости Челябинска / "Интерсвязь"
Сначала сообщалось, что площадь возгорания торговых павильонов составляет 200 квадратных метров, однако к этому моменту едкое пламя окутало уже тысячу квадратов. Судя по видеотрансляции, которая запущена на сайте "Интерсвязь", к месту уже прибыли экстренные службы.
Ранее крупный пожар разгорелся на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом. Ущерб в результате происшествия оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причём оказалось, что выгоревшее помещение застраховано не было.