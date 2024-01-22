ФСБ задержала за госизмену жителя Новокузнецка, переводившего деньги ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали по подозрению в госизмене жителя Кузбасса, который переводил деньги на нужды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Новокузнецка, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ", — указали в ведомстве.

Установлено, что россиянин переводил деньги на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.