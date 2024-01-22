Московская школьница пыталась навредить себе из-за выброшенного мамой котика Школьница в Москве попала в больницу после ссоры с мамой из-за кота 22 января, 08:12 Школьница в Москве попала в больницу после ссоры с мамой из-за кота. Обложка © Unsplash

Московская школьница попала в больницу после ссоры с мамой: девочка обиделась на родительницу из-за того, что та выкинула кошку на улицу, и пыталась навредить себе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мать нашла свою 13-летнюю дочь без сознания в квартире. Напуганная женщина вызвала скорую. Медики доставили девочку в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.

Как рассказала следователям сама женщина, дочь обиделась на неё из-за того, что она выкинула кошку зимой на улицу. Девочка очень любила котиков.

А ранее Лайф рассказывал о трагедии, которая тоже произошла в Москве. Полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца, которые мама забыла на столе.

Авторы Александра Вишнякова