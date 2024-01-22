Вмёрз в лёд: Пропавшего месяц назад подростка нашли мёртвым в Ленобласти

В Ленинградской области тело 16-летнего подростка обнаружили вмёрзшим в лёд через месяц после его пропажи. Об этом сообщает 47channel со ссылкой на источник.

Как пишет издание, 18 декабря в полицию обратилась 41-летняя мать мальчика, которая живёт в Ивангороде Кингисеппского района и работает менеджером маркетплейса. По словам женщины, 16 декабря около семи вечера её сын ушёл из дома и не вернулся.

Правоохранители возбудили уголовное дело, а накануне тело подростка обнаружил житель Ивангорода. Это произошло в 3,5 км от берега Нарвского водохранилища. Тело вмёрзло в лёд на открытом участке местности. Уточняется, что молодой человек нигде не учился, не работал и состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Прежде он уже уходил из дома.

Причины смерти установят эксперты. Проводится проверка.