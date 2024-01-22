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22 января, 09:23

Вмёрз в лёд: Пропавшего месяц назад подростка нашли мёртвым в Ленобласти

В Ленобласти нашли вмёрзшим в лёд подростка через месяц после пропажи

В Ленинградской области тело 16-летнего подростка обнаружили вмёрзшим в лёд через месяц после его пропажи. Об этом сообщает 47channel со ссылкой на источник.

Как пишет издание, 18 декабря в полицию обратилась 41-летняя мать мальчика, которая живёт в Ивангороде Кингисеппского района и работает менеджером маркетплейса. По словам женщины, 16 декабря около семи вечера её сын ушёл из дома и не вернулся.

Правоохранители возбудили уголовное дело, а накануне тело подростка обнаружил житель Ивангорода. Это произошло в 3,5 км от берега Нарвского водохранилища. Тело вмёрзло в лёд на открытом участке местности. Уточняется, что молодой человек нигде не учился, не работал и состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Прежде он уже уходил из дома.

Причины смерти установят эксперты. Проводится проверка.

В одном из лесопарков Москвы нашли потерявшегося мальчика
В одном из лесопарков Москвы нашли потерявшегося мальчика

А ранее Лайф писал, что в Петербурге девушка насмерть замёрзла, пока шла из гостей с другом. Парочка заблудилась и оказалась посреди неизвестного поля. Молодые люди начали быстро замерзать, спустя какое-то время парень всё-таки решил вызвать скорую помощь, но было уже поздно.

Обложка ©

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Дарья Нарыкова
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