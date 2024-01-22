Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
"Накануне [заседания] мы с Владимиром Владимировичем проведём переговоры в так называемом даже "один на один" формате, а не в узком составе", — сказал Лукашенко на встрече в Минске с госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Обсудить лидеры планируют принципиальные вопросы, если будут какие-то дополнения к повестке.
А ранее Александр Лукашенко раскрыл, как российское ядерное оружие изменило "ошалевших соседей" Белоруссии. По его словам, соседние страны притихли и "крылья опустили".
ТАСС / POOL / Павел Бедняков