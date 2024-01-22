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22 января, 09:08

Часть объектов на побережье Ниццы может перейти к России после указа Путина, рассказал историк

Историк Крушельницкий: Некоторые объекты в Ницце могут отойти России

Существенная часть французской Ниццы может отойти РФ после указа главы государства Владимира Путина о поиске собственности нашей страны за рубежом. Об этом заявил доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.

"России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы", — сказал он в беседе с РБК.

По словам историка, речь идёт не только об особняках и прилегающих земельных участках, но также и о лесных охотничьих угодьях и целых производствах. Владельцами чаще всего выступали члены царской фамилии. Кроме того, в те времена множество подданных Российской империи открывали счета в западных банках.

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Напомним, 18 января Владимир Путин подписал указ о выделении субсидии на поиск, оформление и правовую защиту зарубежной недвижимости России, в том числе времён СССР и Российской империи. Деньги на это выделялись и ранее — вплоть до 2021 года.

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Матвей Константинов
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