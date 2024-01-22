Часть объектов на побережье Ниццы может перейти к России после указа Путина, рассказал историк

Существенная часть французской Ниццы может отойти РФ после указа главы государства Владимира Путина о поиске собственности нашей страны за рубежом. Об этом заявил доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.

"России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы", — сказал он в беседе с РБК.

По словам историка, речь идёт не только об особняках и прилегающих земельных участках, но также и о лесных охотничьих угодьях и целых производствах. Владельцами чаще всего выступали члены царской фамилии. Кроме того, в те времена множество подданных Российской империи открывали счета в западных банках.