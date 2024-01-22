Папа римский сделал неожиданное заявление об аде

Папа римский Франциск поделился неожиданным видением загробной жизни. По его словам, в аду может не быть ни одной живой души, так как люди просто ещё туда ни разу не попадали. Об этом пишет Catholic News Agency.

"То, что я скажу, это не догма, а мой личный взгляд на вопрос. Я предпочитаю думать, что ад — пустой. По крайней мере, я надеюсь, что это так", — подчеркнул глава Римско-католической церкви.

В то же время основные учения католицизма утверждают существование ада и его вечность, указал понтифик. Каждая душа, находящаяся в состоянии смертного греха, сразу же отправляется в геенну (символ ада), где подвергается адским мучениям за свои грехи.