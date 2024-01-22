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22 января, 09:44

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина и Лукашенко

Песков: Контакты Путина и Лукашенко планируются, о дате и месте сообщит Кремль

Контакты президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко планируются в ближайшее время, а о дате и месте этой встречи Кремль сообщит своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такие контакты в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим о дате и месте", — отметил он в беседе с журналистами.

Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах
Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах

Как сообщал Лайф, Александр Лукашенко анонсировал переговоры с Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства. По его словам, переговоры пройдут в формате "один на один".

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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