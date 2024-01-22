В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина и Лукашенко

Контакты президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко планируются в ближайшее время, а о дате и месте этой встречи Кремль сообщит своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такие контакты в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим о дате и месте", — отметил он в беседе с журналистами.